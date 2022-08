Wirtschaft Bahn soll wegen Niedrigwasser Binnenschifffahrt ersetzen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) glaubt nicht an eine schnelle Wiederbelebung der Binnenschifffahrt in Zeiten der Dürre. "Der Klimawandel ist voll angekommen", sagte Wissing dem Fernsehsender "Welt".



Stattdessen müsse nun Kohle vermehrt auf der Schiene transportiert werden - auch zu Lasten des Personenverkehrs und mit Entschädigungen bei Zugausfällen. "Wir haben insgesamt sehr niedrige Pegelstände durch die Trockenheit, und das wird sich kurzfristig auch nicht ändern, so dass die Binnenschifffahrt sehr stark eingeschränkt ist. Das ist ein großes Problem, vor allen Dingen in Zeiten, in denen wir sehr hohe Bedarfe haben an Logistik, insbesondere im Bereich von Energierohstoffen."