xTool, eine berühmte Lasergraviermarke, "baut eine Schule" für Kinder während der Back-to-School-Saison

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Eine umgekehrte Meta-Reise, Liebe und

Kreativität in der physischen Welt



xTool, eine aufstrebende Lasergraviermaschinenmarke, arbeitet mit Pencils of

Promise für die Schulsaison zusammen. Pencils of Promise (PoP) schafft sichere

und gesunde öffentliche Grundschulumgebungen mit gut ausgebildeten und

unterstützten Lehrkräften, in denen die Schülerinnen und Schüler gedeihen

können. In dieser Kampagne wird 1 $ von xTool gespendet, wenn ein xTool-Benutzer

seine Back-to-School-Inhalte in sozialen Medien wie Facebook (

https://www.facebook.com/xToolOfficial/ ) teilt, während 10 $ gespendet werden

für jede Maschine, die vom 15. bis 31. August auf https://www.xtool.com/

verkauft wird. Es wird geschätzt, dass xTool mindestens $ 10.000 an Pencils of

Promise spenden wird.



Warum achtet eine Lasergraviermaschinenmarke auf Gemeinwohl und Bildung?