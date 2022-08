Liquiditätsfalle, Kommentar zu China von Norbert Hellmann

Frankfurt (ots) - Chinas Zentralbank sieht sich gerne in der Rolle des Felsensin der Brandung und ist auch in angespannten wirtschaftlichen Phasen stets umunaufgeregte Handlungen bemüht. Am Montag hat die People's Bank of China (PBOC)für die Marktteilnehmer überraschend eine Senkung der Zinsen bei dermittelfristigen Refinanzierungslinie für Geschäftsbanken und einwöchigenRepo-Geschäften am Geldmarkt verkündet. Es handelt sich um eine winzigeAnpassung von 10 Basispunkten, also eine unaufgeregte Maßnahme. Sie kommt abermit einem ziemlich aufgeregten Timing unmittelbar vor der Verbreitung neuerWirtschaftsdaten daher, die es einigermaßen in sich haben.Der neue Datenkranz räumt mit der von Peking so eindringlich gepflegtenVorstellung auf, dass Chinas Wachstumseinbruch im Frühling ein vorübergehendesMalheur war. Dem sollte der Diktion nach der vom freudigen Post-Lockdown-Konsumgetriebene Konjunkturaufschwung folgen. Jetzt zeigt sich ein anderes Bild. DerLockdown in Schanghai und anderen Großstädten mag aufgehoben sein, aber dieWeiterführung der grotesken Coronapolitik erlaubt keine Stabilisierung desKonsum- und Investitionsklimas. Von Verbraucherseite erlahmt der Schwungbereits. Private Unternehmen schrecken vor Neuinvestitionen zurück. Im von derVerschuldungskrise großer Bauträger zerrütteten Immobilienmarkt zeichnet sichebenfalls keine positive Wende ab.Seitens Regierung und Zentralbank heißt es immer wieder, man habe ausreichendenSpielraum für fiskalische und monetäre Impulse, um Chinas Wachstum auf Kurs zuhalten. Das klingt beruhigend, trifft aber nicht den Kern der Sache. Mit Blickauf die bedrohliche Verschuldungslage der Lokalregierungen ist der Spielraum fürwuchtige Infrastrukturprogramme durchaus begrenzt. Die Zentralregierung kann mitSteuerpaketen nur das Schicksal von Kleinunternehmen lindern, die überhauptGewinne machen, und hat wenig Ideen in Sachen Konsumanregung.Die Zentralbank wiederum kann die auf dem Papier noch eher hohen Zinsen senkenund Mindestreserveanforderungen weiter zurückschrauben. Damit werden aber nurKreditvergabespielräume erweitert und Darlehen verbilligt, für die esgegenwärtig keine entsprechende Nachfrage gibt. Weder seitens der Unternehmennoch der privaten Haushalte, die hypothekenfinanzierte Wohnungskäufe scheuen. Inder Wirtschaftstheorie spricht man hier von der keynesianischenLiquiditätsfalle. Die etwas hilflos wirkende Aktion der PBOC zeigt, dass Chinabereits hineingetappt ist.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069-2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/5297672OTS: Börsen-Zeitung