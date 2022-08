ICP DAS - BMP ist Aussteller auf der MEDICAL MANUFACTURING ASIA 2022 in Singapur

TAIPEI, 16. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- ICP DAS - BMP (Biomedical Polymers), ein taiwanesischer Lieferant von medizinischem TPU (thermoplastischem Polyurethan), wird als Aussteller an der MEDICAL MANUFACTURING ASIA 2022 teilnehmen. Die 5. Ausstellung und Konferenz für Fertigungsprozesse in der Medizintechnik bietet hervorragende Geschäftsmöglichkeiten in der Medizintechnik auf dem südostasiatischen Markt und findet vom 31. August bis 2. September 2022 im Marina Bay Sands Expo and Convention Centre in Singapur statt.

ICP DAS - BMP präsentiert drei Serien von hochstabilen TPU-Granulaten in medizinischer Qualität, nämlich Alithane (ALP-Serie), Durathane (ALC-Serie) und Arothane (ARP-Serie). Auf der Messe wird auch eine neue Reihe von Granulaten mit 30 % Wolframgehalt (W30) vorgestellt. ICP DAS - BMP freut sich, die Inbetriebnahme von drei neuen Produktionslinien, zusätzlich zu den beiden bereits in Betrieb befindlichen, bekannt zu geben. Die dritte Produktionslinie wird in einigen Monaten in Betrieb genommen. Außerdem wird bis Ende dieses Jahres die Produktion von Granulaten mit einem Wolframgehalt von 40 % (W40) bzw. 50 % (W50) aufgenommen.