HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zur Gasumlage:

"Jetzt werden also die Gaskunden zur Kasse gebeten, und Finanzminister Lindner stellt sich vermeintlich schützend vor sie, will sogar auf die Mehrwertsteuer verzichten, wenn man ihn nur lässt. Dabei ging es ihm nur darum, diesen riesigen Ausgabenposten aus seinem Haushalt herauszuhalten. Nein, die Umlage ist unsolidarisch und durch nichts zu rechtfertigen. Gaskunden sind nicht dafür verantwortlich, dass Unternehmen wie Uniper mit dem Rücken zur Wand stehen, dass in Industriebetrieben ohne Gas das Licht ausgehen könnte. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, solche Härten abzufedern. Es sind politische Entscheidungen, wer geschützt wird und wer nicht. Für solche Hilfen muss der Staat Steuergeld verwenden, eine Umlage ist dafür das falsche Geld."/be/DP/jha