Alkaline Fuel Cell Power bringt KWK-Projekt für Eigentumswohnungen in Toronto mit einem Kapital von $ 2,2 Millionen und erwarteter 25-jähriger Einnahmengenerierung weiter voran

TORONTO, Ontario, 16. August 2022 - Alkaline Fuel Cell Power Corp. (NEO: PWWR) (OTCQB: ALKFF) (Frankfurt: 77R, WKN: A3CTYF) („AFCP“ oder das „Unternehmen“), eine diversifizierte Investmentplattform, die sich mit der Entwicklung von bezahlbaren, erneuerbaren und zuverlässigen Energiequellen und Cleantech befasst, freut sich bekannt zu geben, dass PWWR Flow, die Marke des Unternehmens für Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), ein KWK-Projekt mit einem Kapital von ca. $ 2,2 Millionen für Eigentumswohnungen im Stadtzentrum von Toronto, Kanada („KWK-Projekt“), weiter voranbringt. Das KWK-Projekt soll über einen Energiedienstleistungsvertrag („EDV“) mit einer Laufzeit von 25 Jahren einen Gesamtertrag von mehr als $ 16 Millionen für PWWR Flow generieren.

„Unsere Marke PWWR Flow ist gut aufgestellt, um als Ergänzung zu unseren längerfristigen, mit Wasserstoff betriebenen Alkali-Brennstoffzellen unmittelbarere Erträge zu liefern und zu den Einnahmen von AFCP beizutragen“, erklärte Frank Carnevale, der CEO. „Wir gehen aktiv durch unsere Vertriebspipeline von KWK-Projekten im Wert von $ 50 Millionen und haben bereits Gespräche aufgenommen, um darüber hinaus Wachstum zu erzielen.“

Abbildung 1- PWWR Flow Streams ist eine Marke von AFCP

KWK-Projekt von PWWR Flow im Zentrum von Toronto

Wie in der abschließenden Pressemitteilung zum Erwerb von PWWR-Flow vom 22. April 2022 berichtet, hat das Unternehmen der entsprechenden Condo Corporation („Condo Corp.“) offiziell mitgeteilt, dass PWWR Flow die Entwicklung des KWK-Projekts im Wert von schätzungsweise $ 2,2 Millionen vorantreibt und eine kommerzielle Inbetriebnahme im Juli 2023 anvisiert. Der EDV mit der Condo Corp. wurde am 21. April 2021 unterzeichnet. Im Rahmen des KWK-Projekts sollen für die Grundlast der Eigentumswohnungen Strom und Wärme rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche erzeugt werden. Der erzeugte Strom wird an die Condo Corp. verkauft, und zwar mit einem Nachlass von bis zu 20 % gegenüber dem Marktpreis, den diese ansonsten an ihre lokale Stromversorgungsgesellschaft zu zahlen hätte, sodass erhebliche Einsparungen zu erzielen sind. Die erzeugte Wärme wird zu dem Preis verkauft, der den gegenwärtigen Heizkosten der Eigentumswohnungen entspricht. Es handelt sich um ein hocheffizientes KWK-System mit einer geschätzten jährlichen Effizienz von ca. 75 Prozent.