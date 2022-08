Über die 13800 im DAX hatten wir sehr ausgiebig gesprochen. Gestern war sie dann erneut im Fokus der Marktteilnehmer. Nach einer starken Vorbörse auf dem Niveau der Freitagshochs kamen die Kurse direkt an diese Marke zurück (Rückblick):

Das GAP vom Morgen ist damit sehr zeitnah geschlossen worden und der Index suchte damit weiter eine Orientierung im Umfeld dieser Marke.

Zinsveränderungen in China wirkten daher nur kurzfristig und waren eher ein politisches Zeichen. Der Markt interpretierte dies nicht als komplette Schwäche der Region und legte es damit eher positiv aus. Dies galt auch für die Daten am Nachmittag. In den USA rutschte der Empire State Index, der die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe misst, deutlich ins Minus.

Hoffnung kam damit auf, dass die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik weniger stark strafft, schliesslich nimmt auch der Preisdruck in den USA etwas ab.

Zugenommen hatte der Druck jedoch auf der Käuferseite. Der Dow Jones notierte auf dem höchsten Stand seit Mitte Mai und der Nasdaq legte noch einmal um 2 Prozent zu. Damit übertraf er das Level um 13.560 Punkte, was wir gestern noch einmal in der Morgenanalyse besprochen hatten. Durch das Momentum auf der Oberseite handelten wir am Nachmittag im Nasdaq auch nur diese Richtung - ein kleiner Auszug:

Die Stimmung in den USA ist weiter positiv:

Dennoch hatte der DAX diese Bewegung dann kaum reflektiert und schloss zwar erstmals seit 2 Monaten wieder über der 13.800er-Marke, doch ohne starke Dynamik am Nachmittag. An der Börse Frankfurt entstand damit folgender Verlauf:

Gefragt waren nach Quartalszahlen die HelloFresh und mit den steigenden Notierungen auch wieder die Deutsche Börse AG.

Zum Wochenstart blieb damit die 13.800 weiterhin wichtig, was sich auch für den heutigen Tag unterstellen lassen kann:

Wie starten wir in den Dienstag?

DAX-Ideen für das Trading am Dienstag

Zwischen dem gestrigen Hoch und der 13.800 notierte der Index im Endloskontrakt seit dem gestrigen XETRA-Schluss. Beide Punkte sind daher mögliche Ziele. Für einen Ausbruch zum Vortageshoch im XETRA-Handel bei 13.857 sind es wenige Punkte, darüber kann über die Trendlinie dann auch das optische Hoch vom Endloskontrakt anvisiert werden:

Die 13.800 sind das erneute Ziel auf der Unterseite, welches gestern mehrfach Unterstützung bot und auch heute damit eine spannende Marke bleibt.

Durch die abnehmende Dynamik hat sich am großen Trend zwar nichts geändert, dieser kippt aber zusehends, wenn kein weiterer Aufwärtsimpuls entsteht:

Weitere Termine für Dienstag den 16.08.2022

Dabei sind folgende Unternehmen an der Wall Street wichtig:

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es natürlich auch heute wieder.

Wir blicken am Morgen auf die ZEW Umfrage aus Deutschland und Europa und haben zudem die Handelsbilanz der EU vor Augen.

Der Nachmittag steht im Zeichen der US-Baugenehmigungen, der US-Kapazitätsauslastung und der US-Industrieproduktion.

Alle Termine des Tages sind in dieser Liste mit Prognosen vermerkt:

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart schon einmal viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

