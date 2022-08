Comet Backup zeichnet Distributionsvertrag mit der aconitas GmbH

Ab sofort vermarktet die aconitas GmbH die Cloud-Backup-Lösung „Comet Backup“ in der DACH-Region. Adressiert werden Managed Service Provider (MSPs), die ihren Kunden eine Backup-Lösung der neuesten Generation unter dem eigenen Brand anbieten wollen.

„Die Nachfrage nach Managed-Cloud-Backup-Services bei kleinen und mittleren Unter­nehmen wächst rasant. Mit der White-Label-Lösung von Comet, die speziell für MSPs konzipiert ist, tragen wir diesem Trend Rechnung“, erklärt Andreas Schober, Geschäftsführer von aconitas. Neben dem Pleasant Password Server ist Comet Backup eine weitere Softwarelösung in der Exklusiv-Distribution, mit der aconitas sein Portfolio ausbaut.

Einfach skalierbar, zuverlässig und leicht zu verwalten

Der überregional tätige ICT Service Provider aconitas mit Sitz in Mertingen ist seit 2010 am Markt und an sechs Standorten vertreten. Das Unternehmen ist u. a. Solution Provider und Titanium Partner von 3CX. Geschäftsführer Andreas Schober ist zudem Aufsichtsrats­vorsitzender des IT-Expertennetzwerks kiwiko eG, kiwiko-eg.com.

aconitas.com

Über Comet

Comet Backup ist ein Produkt der Comet Licensing Ltd. mit Sitz in Christchurch, Neuseeland und bereits seit 2017 auf den Markt. Die All-in-one-Datensicherungsplattform wurde speziell für MSPs entwickelt und unterstützt Unternehmen in mehr als 50 Ländern und in zehn Sprachen.

Internet: cometbackup.de

Pressekontakt

Aconitas GmbH

André Brönner

Tel.: +49 (0) 906 1267250

presse@aconitas.com