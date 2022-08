Core One Labs-Tochter Vocan wandelt Psilocin-Vorläufer erfolgreich in Psilocybin um

Vancouver, British Columbia, Kanada - 15. August 2022 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 12. August 2022 bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Vocan Biotechnologies Inc. („Vocan“) unter Einsatz enzymatische Produktionsmethoden chemisch produziertes Psilocin, das von der kürzlich vom Unternehmen übernommenen Firma Awakened Biosciences Inc. („Awakened“) entwickelt wurde, erfolgreich in wirksames Psilocybin in API-Qualität umgewandelt hat.

Awakened hat rund 220 Gramm (g) eines Psilocin-Vorläufers produziert, den es in mindestens 125 g Psilocin, den psychoaktiven Bestandteil von Psilocybin, umwandeln kann. Das Psilocin kann dann mit der Produktionstechnologie von Vocan in rund 160 g verunreinigungsfreies Psilocybin mit einer Erfolgsquote von 100 % umgewandelt werden. Vocan gelang es bis dato, Psilocin in seinem Labor in Psilocybin umzuwandeln.

Die erfolgreichen Ergebnisse der Testchargen sowie die Mengen und die Reinheit des im Forschungslabor von Vocan in kürzester Zeit hergestellten Psilocybins unterstreichen die Effizienz der Produktionstechnologie von Vocan. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Ausstattung der derzeitigen Laboreinrichtungen von Vocan mit Geräten für eine Kleinserienproduktion zu deutlich höheren Erträgen führen wird, und rechnet außerdem mit Massenproduktionskapazitäten durch die Beauftragung einer GMP-konformen Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation (CDMO).

„In den letzten zehn Jahren hat sich eine Renaissance der psychedelischen Medizin als alternatives Mittel zur Behandlung psychischer Erkrankungen abgezeichnet und ich kann mit Überzeugung sagen, dass Core One von Anfang an seinen Beitrag zu dieser Entwicklung leistet“, so Joel Shacker, CEO von Core One.

„Unser Wissenschaftlerteam und ihre bahnbrechenden Kooperationen machen Core One nicht nur zu einem führenden Innovator in der Psychedelika-Forschung und -Entwicklung, sondern auch zu einer zentralen Anlaufstelle für Patienten, Ärzte und Forscher gleichermaßen. Angesichts der sich verdichtenden Forschungsgrundlage und einer zunehmenden Bereitschaft, psychedelische Behandlungen nach ihren Vorteilen und nicht nach historischen Mythen und Behauptungen zu beurteilen, ist Core One der Ansicht, dass die Nachfrage nach psychedelischen Arzneimitteln und psychedelisch unterstützten Behandlungen weiter steigen wird. Es ist uns ein Anliegen, die erwartete Nachfrage zu befriedigen, und wir werden dadurch, unseren Unternehmenswert steigern.“