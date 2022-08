Bei der Präsentation der Halbjahreszahlen am 27. Juli musste das Airbus-Management eingestehen, dass - wegen Verzögerungen bei wichtigen Zulieferern - der Konzern im laufenden Jahr nun 700 Verkehrsflugzeuge ausliefern werde, 20 weniger als geplant. In den ersten sechs Monaten übergab Airbus nur 297 Maschinen an seine Kunden, was gut 40 Prozent des Jahresziels entspricht. Betroffen von den Zulieferschwierigkeiten ist vor allem der Verkaufsschlager A320-Familie. Der Airbus-Chef Guillaume Faury betonte, dass sich die weltweite Erholung des Luftverkehrs nach der Corona-Pandemie fortsetze. An den Ertragszielen für 2022 hält der Flugzeugbauer fest. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll in diesem Jahr 5,5 Milliarden Euro erreichen, verglichen mit 4,9 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.

.

Zum Chart

.

Nach den starken - von der Corona-Pandemie verursachten - Abverkäufen im Jahr 2020 konnte der Aktienkurs von Airbus wieder Höhe gewinnen. Dies führte zum partiellen Hoch bei 120,92 Euro, was im Zuge der Veröffentlichung der Zahlen zum 2. Quartal am 29. Juli 2021 erreicht wurde. Ab diesem Datum hat sich eine Seitwärtskonsolidierung ausgebildet, die aufgrund der Unsicherheit des beginnenden Ukrainekrieges einen Ausreißer nach unten bis zum Level von 90,32 Euro am 7. März 2022 verzeichnete. Sowohl die 120,92 Euro als auch die 90,32 Euro wurden bis dato mehrere Male getestet, aber nie signifikant über- bzw. unterschritten. Es hat den Anschein, als ob der Kurs auch in der mittelfristigen Zukunft diesen Bereich nicht verlassen würde. Die erneute Öffnung der Bücher am 28. Oktober fällte in die Laufzeit des Inline-Optionsscheins und eröffnet die Möglichkeit für größere Kursschwankungen und somit einen Durchbruch dieses eng umfassten Schwankungsbereich. Die Knockout-Bereiche bei 72 und 150 Euro lassen auch stärkere Schwankungen zu, ohne einen Knockout zu riskieren.