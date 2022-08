RBC stuft Delivery Hero auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Zwischenbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Es habe beim Online-Essenslieferdienst keine Überraschungen gegeben, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der durchschnittliche Bestellwert habe das gesamte Wachstum im zweiten Quartal angetrieben. Delivery Hero habe zudem seine Wachstumserwartung für das Bruttowarenvolumen im laufenden dritten Quartal bekannt gegeben. Dieses stimme beruhigenderweise mit ihrer überein. Die Bestellungen im zweiten Quartal hätten allerdings darunter gelegen./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 02:25 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2022 / 02:25 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +4,67 % auf 52,44EUR erreicht.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Sherri Malek

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m