Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 3,46 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Felix Haugg; Cosmin Filker



Gesamt-Getränkeabsatz steigt um 25,9 %, Bruttoumsatzerlöse erhöhen sich um 40,4 % auf 7,60 Mio. EUR, Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt; Kursziel aufgrund eines höheren risikolosen Zinssatzes auf 3,46 EUR (bisher: 3,90 EUR) reduziert; Rating KAUFEN



Nach zwei herausfordernden Jahren und teils weitreichenden staatlichen Einschränkungen zeigt die Absatz- und Umsatzentwicklung der BHB Brauholding im ersten Halbjahr 2022 eine sehr starke Erholung. Im Zeitraum Januar - Juni 2022 erhöhte sich der Gesamtgetränkeabsatz deutlich um 25,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Unseren Berechnungen zur Folge müsste damit ein Gesamtgetränkeabsatz von rund 94 thl (VJ: 75 thl) erzielt worden sein. Die damit verbundenen Bruttoumsatzerlöse stiegen überproportional um 40,4 % auf rund 7,60 Mio. EUR (VJ: 5,41 Mio. EUR). Dadurch liegen die erreichten Zahlen über den selbst gesteckten Zielen der BHB Brauholding für das erste Halbjahr 2022.



Die positive Absatzentwicklung im ersten Halbjahr 2022 verteilte sich auf alle Absatzkanäle. Im Bereich Handel national wurde zwar nur ein Absatzplus von 3,2 % erzielt, jedoch konnte dies durch ein deutliches Umsatzplus im Bereich Gastronomie (+82,2 %) und Gesamtexportabsatz (+69,6 %) kompensiert werden. Hier ist jedoch zu beachten, dass im Vorjahreszeitraum durch die Corona-Beschränkungen gastronomische Betriebe zeitweise geschlossen waren und ein Export durch die nationalen Abschottungen teilweise nicht möglich war.



Die positive Umsatzentwicklung spiegelt sich auch ergebnisseitig wider. Zwar reduzierte sich sowohl das EBITDA auf 1,02 Mio. EUR (VJ: 1,16 Mio. EUR) sowie das EBIT auf 0,27 Mio. EUR (VJ: 0,40 Mio. EUR), jedoch wurden im Vorjahreszeitraum in den sonstigen betrieblichen Erträgen die Corona- Überbrückungshilfe III in Höhe von 1,16 Mio. EUR verbucht. Im ersten Halbjahr 2022 wurden zwar auch Corona-Überbrückungshilfen IV in Höhe 0,17 Mio. EUR verbucht, diese waren im Vergleich zur Vorjahres-Auszahlung deutlich niedriger. Bereinigt um die Billigkeitsleistungen des Bundes hätte die Gesellschaft einen Anstieg des bereinigten EBITDA auf 0,85 Mio. EUR (VJ: -0,00 Mio. EUR) erwirtschaftet.



