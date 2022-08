Die Aktienmärkte steigen weiter - trotz immer stärkerer Anzeichen für eine Rezession und entgegen dem Willen der Fed, die die financial conditions doch eigentlich straffen will (die Rally bewirkt aber das Gegenteil). Bin ich angesichts der stetig steigenden Kurse zu bärisch eingestellt und halte damit Anleger von Gewinnen ab? Möglich. Aber in folgendem Video versuche ich darzustellen, worum ich skeptisch bin für die weiteren Aussichten für die Aktienmärkte. Dabei bin ich nicht grundsätzlich bärisch - so etwa nicht Mitte Juni, als ich von der "Ausgebombheit" der Märkte auf der Unterseite sprach. Nun aber herrscht Euphorie, man glaubt an ein Wunder: erstens dass die Fed bald fertig ist mit Zinsanhebungen, und zweitens, dass die Wirtschaft dabei sogar noch ein soft landing hinlegen wird. Beides passt nicht zusammen - wenn die Fed wirklich aufhört mit Zinsanhebungen, dann deshalb, weil es eben kein soft landing gibt..

