- Anstieg der weltweiten Belegschaft auf fast 8.600 Mitarbeitende

- Aktualisierter Ausblick für das Geschäftsjahr 2022: Umsatz von knapp 7,0 Milliarden € erwartet

STUTTGART, Deutschland, 16. August 2022 /PRNewswire/ -- Exyte GmbH (Exyte), ein Weltmarktführer in der Planung, Entwicklung und Bereitstellung von Hightech-Anlagen, setzt sein starkes Wachstum in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 fort. Das Unternehmen bleibt erfolgreich auf seinem ambitionierten Wachstumskurs, dem „Pathway to Ten".

Im ersten Halbjahr 2022 verzeichnete Exyte sowohl beim Umsatz als auch beim Auftragseingang einen Anstieg von fast 50% im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz belief sich auf Grund von Großprojekten in den Regionen EMEA und APAC auf 3,4 Milliarden € (6M/2021: 2,3 Milliarden €). Der Auftragseingang stieg dank der starken Kundennachfrage, insbesondere in Südost-Asien, auf 4,7 Milliarden € (6M/2021: 3,2 Milliarden €).

Die Profitabilität von Exyte hat sich weiter verbessert: Das bereinigte EBITDA stieg auf 222 Millionen € (6M/2021: 136 Millionen €), das bereinigte EBIT auf 202 Millionen € (6M/2021: 122 Millionen €). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte und lag bei 6,6% (6M/2021: 6,0%); die bereinigte EBIT-Marge ist mit 6,0% ebenfalls 0,6 Prozentpunkte höher als im Vorjahr (6M/2021: 5,4%).

„Wir freuen uns, dass wir unseren Umsatz in den ersten sechs Monaten 2022 deutlich steigern und auch beim Auftragseingang stark zulegen konnten", sagt Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte. "Trotz der angespannten Konjunktur sind wir in der Lage, unseren Wachstumskurs, unseren 'Pathway to Ten', fortzusetzen. Um unseren ehrgeizigen Plan umzusetzen, benötigen wir hoch motivierte und qualifizierte Mitarbeitende. Seit Anfang 2022 haben wir unsere weltweite Belegschaft um 1.100 Mitarbeitende auf fast 8.600 erhöht. Ende des Jahres wird Exyte weltweit voraussichtlich mehr als 9.000 Mitarbeitende beschäftigen. Gemeinsam mit unserer wachsenden, hoch engagierten Belegschaft heben wir den Erfolg von Exyte auf die nächste Stufe."