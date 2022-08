Mit den an dieser Stelle bereits mehrmals präsentierten Long-Hebelprodukten auf die Aktie des aus dem DAX abgestiegenen Essenslieferanten Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) konnten Anleger in den vergangenen Wochen bereits hohe Erträge erwirtschaften. Auf die Bestätigung des Unternehmens, sich nun einen beschleunigten Kurs in Richtung Profitabilität zu befinden, reagierte die Aktie im frühen Handel des 16.8.22 mit einem 7-prozentigen Freudensprung.

Wegen des positiven Ausblicks für das dritte Quartal bekräftigte das Analysehaus Jefferies & Company mit einem Kursziel von 95 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Delivery Hero-Aktie in den nächsten Wochen ihre steile Aufwärtsbewegung zumindest auf 60 Euro ausweiten, dann wird sich ine Investition in Long-Hebelprodukte auszahlen.