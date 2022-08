Wirtschaft Beliebtheit von Videospielen bei Kindern weiter groß

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kinder und Jugendliche in Deutschland verbringen ihre freie Zeit weiterhin gerne mit Videospielen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Dienstag veröffentlicht wurde.



Demnach spielen 89 Prozent der 10- bis 18-Jährigen Computerspiele. Sie investieren dafür im Schnitt zwei Stunden und 29 Minuten pro Tag - am Wochenende liegt der Wert noch einmal deutlich höher. 70 Prozent spielen mehr als eine Stunde täglich, 15 Prozent zwischen einer Viertel- und einer vollen Stunden sowie fünf Prozent maximal eine Viertelstunde am Tag.