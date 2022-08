Fast jeder zweite Best Ager verbindet den Ruhestand mit Geldknappheit (FOTO)

Hamburg (ots) - Mit dem Rentenalter sind nach wie vor viele positive

Assoziationen verbunden: 47 Prozent der Bundesbürgerinnen und -bürger ab 50

Jahren betrachten den Ruhestand als Belohnung für jahrzehntelanges Arbeiten, wie

eine repräsentative Studie des Teilverkauf-Anbieters EV LiquidHome GmbH (Engel &

Völkers LiquidHome) zeigt. 27 Prozent freuen sich darauf, mehr Zeit mit der

Familie zu verbringen und alle Freiheiten zu haben für die Erfüllung von

Lebensträumen. Mehr als jeder fünfte Best Ager möchte die gewonnene Zeit für

andere Aufgaben, zum Beispiel ein Ehrenamt, nutzen. Doch die Lebensphase nach

dem aktiven Arbeitsleben ist auch mit Sorgen verbunden: "Viele Menschen, die

kurz vor oder bereits im Ruhestand sind, machen sich Gedanken um ihre

finanzielle Situation", so Christian Kuppig, Geschäftsführer der EV LiquidHome

GmbH.



Zukünftige Ruheständler haben Angst vor Altersarmut





Die Studie zeigt: Je jünger die Befragten, desto größer die Sorge vorfinanziellen Engpässen im Alter. So geben 34 Prozent der Teilnehmenden im Altervon 50 bis 54 Jahren an, Angst vor Altersarmut zu haben - bei den über70-Jährigen sind es 12 Prozent. Auch der Familienstand spielt eine Rolle: Vonden befragten ledigen Personen sagen 35 Prozent, dass sie sich vor Armut imAlter fürchten. Bei den Verheirateten sind es mit 17 Prozent nur halb so viele.Unterschiede mit Blick auf die finanzielle Situation im Alter zeigen sich auchnach Bundesländern. In Bremen* (11 Prozent), Hamburg (15 Prozent) sowieMecklenburg-Vorpommern (16 Prozent) sorgen sich vergleichsweise wenige Befragtevor Altersarmut. Anders sieht es hingegen im Saarland* (35 Prozent), inThüringen (31 Prozent) sowie in Berlin und Bayern (jeweils 25 Prozent) aus, womindestens jeder bzw. jede Vierte davor Angst hat.Menschen mit Immobilieneigentum weniger sorgenvoll"Ein wesentlicher Faktor, ob Menschen im Alter finanzielle Sorgen haben odernicht, ist der Besitz von Immobilieneigentum", stellt Kuppig fest. So haben zwar29 Prozent der Mieterinnen und Mieter Angst vor Altersarmut, aber lediglich 14Prozent der Eigentümerinnen und Eigentümer. Dass der Ruhestand zwar schön, dasGeld dann aber knapper sei, gibt mehr als jede bzw. jeder Zweite (53 Prozent)ohne Wohneigentum an - bei den Menschen mit Eigenheim sind es nur 39 Prozent."Ein Drittel der befragten Mieterinnen und Mieter sagen, dass sie mit demRuhestand fehlende finanzielle Mittel verbinden würden, um sich Wünsche zuerfüllen. Von den Eigentümerinnen und Eigentümern geben dies mit 17 Prozent nurhalb so viele an", so Kuppig weiter.Ganz überraschend sind diese Ergebnisse nicht: Für viele Menschen ist eine