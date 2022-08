Nicht nur der Trend zur Digitalisierung, insbesondere die Corona-Pandemie hat unsere Art zu bezahlen stark verändert: Kontaktlose mobile Zahlungen per Smartphone oder Smartwatch im stationären Handel und der Gastronomie sind schnell, hygienisch und auf dem Vormarsch. Dabei werden Daten via NFC (Near Field Communication) zwischen dem Endkundengerät und dem Verkäuferterminal ausgetauscht, wofür die beteiligten App- und Software-Entwickler, Zahlungsabwickler, Kreditkartenemittenten und Banken jeweils ein kleines Entgelt erhalten. Mit der Anzahl der Kunden und abgewickelten Zahlungen steigt grundsätzlich die Profitabilität dieser Unternehmen (Netzwerkeffekt) und zugleich die Markteintrittsbarriere für Wettbewerber. Die UBS hat bereits bereits im Jahr 2018 unter der ISIN DE000UBS1P12 ein Open-End-Index-Zertifikat emittiert, welches die Wertschöpfungskette der elektronischen und mobilen Zahlungsabwicklung weltweit investierbar macht.

Der Solactive Mobile Payment NTR Index enthält Unternehmen mit Listing in Industrienationen (ex China, aber inklusive Hongkong), deren Geschäftsmodelle in die Sektor-Klassifizierung Electronic Payment Processing fallen. Die Marktkapitalisierung muss mindestens 400 Mio. US-Dollar, das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen mindestens 1 Mio. US-Dollar betragen. Die 20 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung werden zur Indexbildung herangezogen und an den halbjährlichen Anpassungstagen im Januar und Juli jeweils gleichgewichtet.

Im Index sind aktuell enthalten: Adyen, Affirm Holdings, Dlocal, Edenred, Evertec, Fidelity National Information Services, Fiserv, Fleetcor Technologies, Global Payments, GMO Payment Gateway, Marqueta, Mastercard, Nexi, Nuvei, PayPal, Shopify, StoneCo. Visa, WEX und Worldline. Anleger sind zu zwei Dritteln im US-Dollar investiert, darauf folgt der Euro (20 Prozent – ein Wechselkursrisiko (= Aufwertung des Euro) ist also in die Investitionsüberlegungen einzubeziehen.

Die aktuelle Zusammensetzung kann auf den Webseiten von Solactive unter der Index-ISIN (DE000SLA6EC8) nachvollzogen werden. Der Index ist als Net-Total-Return-Index konzipiert, somit werden die Netto-Dividenden reinvestiert. Die Managementgebühr liegt bei 1 Prozent p.a.

ZertifikateReport-Faszit: Anleger können mit dem Open-End-Index-Zertifikat der UBS global diversifiziert auf den Megatrend Mobile Payments setzen und an der Wertentwicklung derjenigen Unternehmen teilhaben, die sich entlang der Wertschöpfungskette der elektronischen und mobilen Zahlungen positioniert haben.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf für den Solactive Mobile Payment NTR Index oder von Anlageprodukten auf den Solactive Mobile Payment NTR Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen