Marktanteil von Biosimilars wächst - ohne Substitution in der Apotheke (FOTO)

München (ots) -



- Marktanteil bei 60 Prozent: Biosimilars bestehen im Wettbewerb

- Automatische Substitution in Apotheken: Risiken für Therapieerfolg und

Adhärenz nicht ausreichend berücksichtigt



15 Jahre nach der Zulassung des ersten Biosimilars sind Nachahmerpräparate von

Biopharmazeutika eine feste Größe in der Arzneimittelversorgung: Im vergangenen

Jahr erreichten Biosimilars im Wettbewerb mit Original-Biopharmazeutika einen

durchschnittlichen Umsatzanteil von 60 Prozent, und ihr Marktanteil nimmt von

Jahr zu Jahr zu. Das belegt der aktuelle Biotech-Report vom Verband der

forschenden Pharma-Unternehmen (vfa). Eine Begünstigung von Biosimilars durch

eine Apothekensubstitution, wie es der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) seit

geraumer Zeit diskutiert, erscheint mit Blick auf die Datenlage nicht notwendig,

zudem birgt sie Risiken für den Therapieerfolg und die Adhärenz.





Biosimilars können im entsprechenden biopharmazeutischen Segment gegenOriginalprodukte erfolgreich bestehen. Einige der Nachahmerpräparate haben sichbereits im ersten Jahr nach ihrer Einführung im Markt etabliert und kommen aufeinen Anteil von bis zu 80 Prozent, so der vfa. "Diese erfreuliche Entwicklungbestätigt die Erwartungen an Biosimilars bezüglich einer Entlastung desGesundheitssystems", sagt Manfred Heinzer, Geschäftsführer der Amgen GmbH. "Derintensive Wettbewerb in Verbindung mit Rabattverträgen und einigenFestbetragsgruppen hat so zu signifikanten Einsparungen im Gesundheitssystemgeführt. Zugleich erleichtern diese Nachfolgemittel, die nach Patentablauf derOriginalpräparate entwickelt werden dürfen, den Zugang zu innovativenTherapien."Aktuell ist eine automatische Substitution von Original-Biopharmazeutika durchBiosimilars in Diskussion. Ein solcher Austausch soll wie beichemisch-synthetisch hergestellten Arzneimitteln in den Apotheken erfolgen."Ärztinnen und Ärzte ziehen Biosimilars bereits bei ihrer Therapiewahl mit ein.Das bestätigen die vfa-Marktzahlen eindrücklich. Es besteht also keinHandlungsbedarf für den Gesetzgeber. Der G-BA sollte sich im Sinne derArzneimitteltherapiesicherheit gegen eine automatische Subsitution vonBiosimilars in der Apotheke aussprechen", stellt der Amgen-Geschäftsführer fest."Zudem gibt es Bedenken zur Therapiesicherheit, wenn die behandelnden Ärzt:innennicht wissen, welches Medikament ihre Patient:innen erhalten haben. Auch dieStudienlage ist nicht ausreichend, um negative Auswirkungen auf diePatientenadhärenz und den Therapieerfolg auszuschließen. Biosimilars sind keineGenerika, sie sind nicht wirkstoffgleich mit den Originalprodukten. Darüberhinaus gibt es Biosimilars, die nicht für alle Indikationen des Referenzprodukts