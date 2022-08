DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BAYER AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 75 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bayer als Investment sei erheblich unterbewertet, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Relation des Unternehmenswerts (Enterprise Value) zum operativen Gewinn (Ebitda) betrage sieben und damit nicht einmal halb so viel wie die entsprechende Kennziffer europäischer Pharmawerte. Die Aktien des Agrar-Wettbewerbers Corteva würden sogar mit Faktor 20 bewertet. Angesichts der starken operativen Entwicklung aller Bayer-Sparte sei der hohe Abschlag nicht angemessen./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2022 / 06:40 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +2,20 % auf 54,79EUR erreicht.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m