Salzburg (ots) - Mehr als 25 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum

schlafen schlecht - mit gravierenden Folgen. Eine innovative App soll Abhilfe

schaffen.



Ständige Erreichbarkeit, hoher Arbeitsdruck, eine Pandemie und andere

Stressfaktoren: Immer mehr Menschen schlafen deshalb nicht mehr gut. Zumindest

ein Viertel der Bevölkerung in Industrieländern - allein in Österreich,

Deutschland und der Schweiz rund 25 Millionen Menschen - leidet an schlechter

oder sehr schlechter Schlafqualität. "Zu viele Menschen kommen schwer zur Ruhe

und glauben sie könnten gerade beim Schlaf sparen um Zeit zu gewinnen", sagt

Professor Manuel Schabus, Schlafforscher an der Universität Salzburg. "Sie

vergessen dabei, wie zentral der Schlaf für die Erholung des Immunsystems oder

auch aktive Aufgaben wie Informationsspeicherung ist."





Wer unter chronischen Insomnie-Symptomen leidet, also über längere Zeit schlechteinschläft, durchschläft oder zu früh aufwacht, hat ein erhöhtes Risiko fürHerzkreislauf-Erkrankungen, Fettleibigkeit und Depressionen, greift vermehrt zuAlkohol und hat eine geringere Lebenserwartung. "Die Kosten für dasGesundheitssystem sind enorm und erhöhen sich im Vergleich zu einer Person, diegut schläft, um das 3 bis 10-fache. Am Arbeitsplatz sinkt die Produktivität um10-13 Prozent und es gibt mehr Krankenstände und Unfälle. Dazu kommt, dass nuretwa 15 Prozent der Betroffenen ärztliche Hilfe suchen, oft aber nur Medikamentefür die Akutproblematik bekommen", ergänzt Schabus. "Wir haben eingesellschaftliches Schlafproblem, das um sich greift und endlich gelöst werdenmuss. Mit etwas Geduld kann jede Person gut schlafen lernen."Ein Schlaflabor für ZuhauseKlassische klinische Schlaflabore, wo Hirnströme, Atmung, Muskelaktivität undAugenbewegungen zur Schlafanalyse gemessen werden, sind oft ausgelastet undhaben lange Wartelisten. Um allen Menschen eine Schlafanalyse zu Hause zuermöglichen, hat Schabus und sein Team mit Mathematikern der UniversitätSalzburg eine neue Methode entwickelt, wie man nur aus der Herzaktivität, die inder Nacht mit einem einfachen Sensor gemessen wird, den Schlaf fast genausopräzise analysieren kann. Die Technik steht jetzt über die App NUKKUAA zurVerfügung, die dazu Schlafcoaching in Form von Infos, Übungen und Tipps bietet,um den Schlaf langfristig zu verbessern. "Wir wissen aus Studien, dass auch eineSchlaftherapie per App sehr hilfreich sein kann", sagt Dr. Christine Blume,Schlafforscherin an der Universität Basel und Teil des Teams. "Leider gibt esviel zu wenige Schlaftherapeutinnen- und Therapeuten. NUKKUAA kann diese Lückefüllen."Spin-off der Uni Salzburg, Christoph Leitl an BordDass es zu einer relevanten Verbesserung der Schlafqualität kommt, hat eineStudie des Labors für Schlaf und Bewusstseinsforschung der Universität Salzburggezeigt. Bei 50 Testpersonen verbesserte sich die wahrgenommene Schlafqualitätum 30 Prozent, die Aufwachhäufigkeit sank um 65 Prozent und die Einschlafzeitreduzierte sich um 15 Prozent. Auch objektive Schlaf-Parameter verbesserten sichmerklich über den Therapieverlauf."Wir freuen uns über den erfolgreichen Wissens- und Technologietransfer", sagtNicola Hüsing, Vizerektorin für Forschung an der Universität Salzburg. "DiesesSpin-Off der Universität Salzburg ist auch ein Erfolg für denForschungsstandort. Die Schlaflabore der Universität bilden dabei daswissenschaftliche Fundament, auf dem NUKKUAA aufbaut", so Hüsing.Als Unterstützer ist Christoph Leitl mit an Bord. "Ich freue mich als BusinessAngel dieses Startup begleiten zu dürfen", sagt der Unternehmer und langjährigePräsident der Wirtschaftskammer. "Guten Schlaf zu vermissen ist ein Mega-Problemunserer Zeit und Nukkuaa liefert exzellente Lösungen!" Langfristig will NUKKUAAauch mit Krankenkassen und Unternehmen zusammenarbeiten, um die Gesundheit vonVersicherten und Angestellten zu verbessern. Auch im Sport gibt es Interesse,die Regeneration in der Nacht genau zu messen. Nukkua heißt übrigens schlafenauf Finnisch.