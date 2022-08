Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotsmieten von

Studentenwohnungen in 67 ausgewählten deutschen Hochschulstädten von immowelt

zeigt:



- In 51 von 67 Städten haben sich die Kaltmieten von studententauglichen

Wohnungen weiter erhöht

- Größte Unistädte werden noch teurer: München (+11 Prozent); Berlin (+10

Prozent) und Hamburg (+9 Prozent)

- Kleinere Städte: Stärkster Anstieg in Potsdam (+16 Prozent); Rückgang in

Wiesbaden (-5 Prozent); Münster konstant

- Günstigste Unistädte im Osten und Ruhrgebiet





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Eine bezahlbare Wohnung zu finden, wird für Studenten in vielen Unistädtenangesichts steigender Mieten immer schwerer. In den vergangenen 12 Monaten habensich die Angebotsmieten von Studentenwohnungen in gut drei Viertel deruntersuchten Hochschulstädte verteuert. In der Spitze beträgt der Anstieg sogar16 Prozent. Das ist etwa in Potsdam der Fall, wo sich die mittlere Miete füreine Studentenbude um 60 Euro auf 440 Euro erhöht hat. Zu diesem Ergebnis kommteine Analyse von immowelt, in der die mittleren Angebotsmieten von Wohnungen (1bis 2 Zimmer, bis zu 40 Quadratmeter) zwischen Januar und Juli 2022 mit demVorjahreszeitraum in 67 ausgewählten Hochschulstandorten verglichen wurden. In28 Städten übersteigt der prozentuale Mietpreisanstieg dabei sogar dieInflationsrate von 6,8 Prozent im selben Zeitraum.Weitere Anstiege in größten UnistädtenAm teuersten wohnen Studenten nach wie vor in München, wo eine Singlewohnungaktuell im Median 840 Euro Miete kostet. Vor einem Jahr waren es noch 760 Euro,was einem Anstieg von 11 Prozent entspricht. In anderen großen Unistädten habensich die Angebotsmieten von studententauglichen Wohnungen ebenfalls erhöht. InBerlin müssen Studenten inzwischen mit 570 Euro rechnen - 10 Prozent mehr als imVorjahr. In Frankfurt (540 Euro) und Hamburg (500 Euro) sind die Angebotsmietenbinnen eines Jahres um 8 beziehungsweise 9 Prozent gestiegen. Etwas moderaterfällt der Mietpreisanstieg hingegen in Köln aus, wo sich Studentenwohnungen um 2Prozent verteuert haben.Die Preisanstiege bei studententauglichen Wohnungen korrespondieren mit einerallgemeinen Entwicklung auf dem Mietmarkt. Die Nachfrage nach Wohnraum istweiterhin groß. Und Studenten konkurrieren mit anderen Bevölkerungsgruppen umkleine Wohnungen. So suchen auch Singles oder Verwitwete zunehmend kleinereWohnungen, weil sie sich angesichts des hohen Preisniveaus nicht mehr Wohnflächeleisten können.Unterschiedliche Entwicklung in kleineren StädtenIn kleineren Unistädten fallen die prozentualen Zuwächse bei den Mieten teilsnoch stärker aus als in den Metropolen. Am deutlichsten haben sich