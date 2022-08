WARBURG RESEARCH stuft Nagarro auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro nach Zahlen von 240 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Zahlen des Technolgieunternehmens zum zweiten Quartal habe er seine Schätzungen und damit das Kursziel angepasst, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das starke Wachstum habe sich fortgesetzt und der Ausblick erscheine konservativ. Ein rückläufiges Umsatzwachstum sei in den aktuellen Schätzungen berücksichtigt./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nagarro Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -2,69 % auf 123,2EUR erreicht.