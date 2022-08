Triodos Energy Transition Europe Fund und das Cleantech Startup Einhundert gründen Joint Venture zur Finanzierung von Photovoltaik-Mieterstromanlagen über 70 Mio. Euro (FOTO)

Köln/Utrecht (ots) -



- Triodos Energy Transition Europe Fund stellt Eigenkapital für das

neugegründete Joint Venture Einhundert Solar GmbH zur Verfügung -

Gesamtinvestitionen in Höhe von bis zu 70 Mio. EUR möglich

- Eine zusätzliche Partnerschaft mit einer namhaften deutschen Bank zur

Bereitstellung von Fremdkapital für das Joint Venture wurde bereits vereinbart

- Triodos Energy Transition Europe Fund steigt außerdem als Investor bei

Einhundert ein

- Daphne Postma (Investment Managerin Triodos Energy Transition Europe Fund)

wird neues Beiratsmitglied bei Einhundert



Trotz Zeiten der Unsicherheit im Finanzmarkt gehen das Cleantech Startup und

Mieterstromdienstleister Einhundert Energie GmbH und der Triodos Energy

Transition Europe Fund, ein von Triodos Investment Management verwalteter

Investmentfonds für erneuerbare Energien, mit der Gründung der Einhundert Solar

GmbH seit Anfang August 2022 eine finanzielle Partnerschaft ein. Mit dem Joint

Venture wird der Bau von Photovoltaik (PV)-Mieterstromanlagen auf Wohn- und

Gewerbegebäuden finanziert, die von Einhundert installiert und betrieben werden.

Es ist das erste Joint Venture dieser Art, welches der Finanzierung von

PV-Mieterstromprojekten dient.





Ehrgeizige Finanzierung von Solarprojekten im Rahmen einer strategischenPartnerschaftDas Joint Venture Einhundert Solar GmbH paart die Finanzierungsexpertise undEigenkapitalressourcen des Triodos Energy Transition Europe Funds mit derstarken Marktposition und dem Wachstum der Einhundert Energie GmbH im deutschenMieterstrommarkt. Gemeinsam mit weiteren Bankpartnern soll das Eigen- undFremdkapitalvolumen des Joint Ventures in den nächsten zwei bis drei Jahren aufbis zu 70 Mio. EUR wachsen. Das ermöglicht Einhundert, Projekte mit mehr als 50Megawatt (MW) PV-Leistung auf deutschen Immobilien zu finanzieren undumzusetzen. Das kurzfristige Zielvolumen in Zusammenarbeit mit einer namhaftendeutschen Bank beträgt 10 Mio. EUR."Einhundert ist entschlossen, Marktführer für die Energiewende im deutschenGebäudebestand zu sein", sagt Dr. Ernesto Garnier, Geschäftsführer und Gründervon Einhundert. "Durch die standardisierte Finanzierung von PV-Anlagen in großemUmfang verschaffen wir unserem Wachstumskurs und dem Alleinstellungsmerkmalunseres Angebots für Immobilienunternehmen einen deutlichen Schub."Um die strategische Bedeutung dieser Partnerschaft zu unterstreichen, investiertder Triodos Energy Transition Europe Fund außerdem selbst in die EinhundertEnergie GmbH und wird damit zum Minderheitsaktionär. Daphne Postma, Investment