Fit für die Zukunft Better Deutschland verstärkt sich mit zwei Expertinnen

Hamburg (ots) - Mit Gesundheitsökonomin Elvira Dodic und Wirtschaftsingenieurin

Carolin Seidel konnte der Open-Data-Spezialist Better zwei neue Führungskräfte

mit ausgewiesener Expertise gewinnen. Better Deutschland arbeitet mit seinen

digitalen und interoperablen Lösungen kontinuierlich an der Verbesserung des

deutschen Gesundheitswesens und baut sein Team dafür nachhaltig aus.



Elvira Dodic verantwortet bei Better seit Mai 2022 den Bereich Business

Development und kümmert sich darum, dass Entscheidungsträger und

Gesundheitsfachkräfte das Potenzial von interoperablen Plattformen und offenen

Daten bestmöglich nutzen können. Dodic kommt mit einer tiefgreifenden Expertise

in den Bereichen Medizintechnik, Gesundheitsökonomie und Wirtschaftspsychologie

an Bord. Zuvor war sie mehr als 15 Jahre beim führenden Endoskopie-Hersteller

Karl Storz als Senior Managerin in den Bereichen Training und Education tätig.

Die studierte Gesundheitsökonomin und Wirtschaftspsychologin kann zudem auf

langjährige Erfahrungen in mehreren klinischen Betrieben zurückblicken. Von 2001

bis 2003 war Dodic als OP-Leitung in der Berliner Klinik DRK Westend aktiv.