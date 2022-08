Goldpreis: Nur die Fed spielt nicht mit!

Zweimal ist der Goldpreis in den vergangenen zwei Wochen an der Marke von 1.800 US-Dollar je Unze gescheitert. Stets ging es mit Verve aufwärts, doch es dauerte meist nur einen Tag, bis die Gewinne wieder abgegeben wurden. Dabei ist das Umfeld nun gar nicht mal so schlecht. Der Goldpreis war Anfang Juli zweimal unter die Marke von 1.700 US-Dollar gefallen. Short-Eindeckungen, die Taiwan-Spannungen und ein Ende des Dollar-Runs sorgten für Entspannung und für Kursgewinne von bis zu 100 Dollar je Unze.

Doch an der nächsten Hunderter-Marke scheiterte Gold nun. Das Umfeld im Markt bessert sich. Gestern reagierte der Ölpreis auf schlechte Konjunkturdaten aus China und fiel um 5 Prozent. Dazu schwillt der Taiwan-Konflikt weiter an, die Lieferketten sind immer noch kaputt und auch der Krieg in der Ukraine tobt im fünften Monat. Nicht zuletzt sind die globalen Konjunktursorgen keineswegs unbegründet.

Doch über all diesen positiven Faktoren für den „safe heaven“ Gold liegen die Wolken der Zinspolitik. Die Federal Reserve dürfte in ihrer kommenden Sitzung im September den nächsten Zinsschritt aufwärts machen. Das hält Investoren bei Gold zurück. Und das geschieht ausgerechnet in der Zeit des Jahres, in der der Goldpreis traditionell am besten perfrormt.

Die Lösung für Anleger ist denkbar einfach. Spätestens im November dürfte die Notenbank zu den Mid-Term-Wahlen in den USA bei seiner Zinserhöhungspolitik auf die Bremse treten und pausieren. Ob es dann wirklich zu den bereits vom Markt eingepreisten Zinserhöhungen im neuen Jahr kommt, steht in den Sternen. Somit könnten die kommenden sechs Monate eine gute Gelegeneheit sein, niedrige Kurse von Goldaktien zum Einstieg zu nutzen.

Denn spätestens mit dem Ende der aggressiven Fed-Politik sollte der Goldpreis wieder anziehen. Chancenreich sind dabei insbesondere auch die stark abverkauften Goldexplorer. So verlor die Aktie von Brixton Metals (0,14 CAD | 0,10 Euro; CA11120Q3026) seit dem Jahreshoch im März rund ein Drittel ihres Wertes, konnte zuletzt aber auf niedrigem Niveau konsolidieren. Dabei entwickelt das kanadische Unternehmen mit dem Flaggschiffprojekt Thorn eine aussichtsreiche Liegenschaft (Mehr hier). Brixton ist solide finanziert, besitzt mit Eric Sprott, Rob McEwen und Crescat Capital namhafte Investoren im Aktionariat und dürfte in den Herbst hinein laufend mit Bohrergebnissen aufwarten.