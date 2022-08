BERENBERG stuft UNICREDIT SPA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Unicredit nach der Berichtssaison der europäischen Banken zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Das abgelaufene Jahresviertel habe deutlich gemacht, dass Bankenwerte Chancen für Anleger böten, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unter anderem dürften höhere Leitzinsen zu Gewinnrevisionen (EPS) nach oben führen, da steigende Nettozinserträge die Belastung durch höhere Kosten und Kreditausfälle aufwögen. Er rät aber zu einem selektiven Vorgehen./ck/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2022 / 15:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,32 % auf 10,04EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Christodoulou

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14,50

Kursziel alt: 14,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m