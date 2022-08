Jackpot Digital erhält Lizenz zur Installation von elektronischen Spieltischen der Marke Jackpot Blitz im Win River Resort & Casino

Vancouver, British Columbia – 16. August 2022 – Jackpot Digital Inc. (das „Unternehmen“ oder „Jackpot“) (TSXV: JJ) (TSX-V: JJ.WT.B) (TSX-V: JJ.WT.C) (US OTCQB: JPOTF) (Frankfurter Wertpapierbörse: LVH3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Redding Rancheria Gaming Commission, der für das Win River Resort & Casino („Win River“) in Redding (Kalifornien) zuständigen Regulierungsbehörde, die erforderliche Lizenz erhalten hat. Die „Vendor’s License“ bzw. Händlerlizenz war der letzte erforderliche Teilschritt für die offizielle Installation von elektronischen Jackpot BlitzTM-Spieltischen in den Räumlichkeiten von Win River. Das Unternehmen wird bei Win River zunächst drei (3) seiner revolutionären elektronischen Jackpot Blitz-Spieltische, die ohne Croupier auskommen, installieren.

Jake Kalpakian, President und CEO von Jackpot Digital, meint dazu: „Mit der steigenden Nachfrage seitens der stationären Kasinos verzeichnen wir auch bei unseren elektronischen Jackpot Blitz-Spieltischen eine entsprechende Dynamik.“

Herr Kalpakian weiter: „Aufgrund des Inflationsdrucks auf die Gehälter in Verbindung mit der enormen Personalknappheit bei den Croupiers bzw. Kasinomitarbeitern ist unser Produkt heute attraktiver denn je. Unser Unternehmen ist fantastisch positioniert, um von diesem Megatrend in der Branche entsprechend zu profitieren. Die Kasinobetreiber haben rasch erkannt, dass ihnen die innovative Jackpot Blitz-Technologie, bei der keine Croupiers mehr benötigt werden, entsprechende Vorteile bringt. Mit mehr ‚Hands-dealt-per-hour‘ steigen auch die Einnahmen – gepaart mit enormen Kosteneinsparungen und dem Wegfall von Betriebspersonal bzw. Mitarbeitern.“

Über Jackpot Digital Inc.

Jackpot Digital Inc. ist ein führender Hersteller elektronischer Spieltische für die Kreuzfahrtschiffbranche und die regulierte Casino-Industrie. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Mehrspieler-Gaming-Produkte, unter anderem Poker und Casino-Spiele, die durch ein solides Angebot an Backend-Tools für Betreiber ergänzt werden, mit welchen diese ihr Gaming-Geschäft effizient kontrollieren und optimieren können.

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über Jake H. Kalpakian, President und CEO, unter (604) 681- 0204, Durchwahl 6105, oder auf der Website des Unternehmens unter www.jackpotdigital.com.