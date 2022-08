Globale Vorregistrierung von Bless Global beginnt

Erstes AAA GameFi MMORPG: DAS NÄCHSTE KAPITEL

Tigon Mobile P2E Game Bless Globale Vorregistrierung beginnt - „Erweiterung des P2E-Ökosystems"

Einführung von P2E in die Bless-IP, Ankündigung eines neuen AAA-GameFi-MMORPGs

SEOUL, Südkorea, 16. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Kürzlich enthüllte Tigon Mobile, eine Tochtergesellschaft von Longtu Korea, seinen neuesten Eintrag in die Bless-Franchise - Bless Global, das weltweit erste AAA-GameFi-MMORPG, das die Bless-IP mit P2E-Mechanismen (Play to Earn) kombiniert. Die Vorregistrierungsveranstaltung von Bless Global beginnt am 12. August 2022. Die Spieler können die Vorregistrierungsseite besuchen ( http://bless.tigonmobile.com/ ) oder dem offiziellen Twitter von Bless Global folgen, um an dem Event teilzunehmen.

Herausgegeben von Tigon Mobile, der Tochtergesellschaft des koreanischen börsennotierten Unternehmens Longtu Korea, wird Bless Global der erste AAA-Versuch des Unternehmens in der Web3-Welt sein.