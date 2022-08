Vicinity Motor Corp. kündigt Vertriebsvereinbarung mit der TOK Group für VMC 1200-Elektro-LKW der Klasse 3 an

Führender kanadischer Anbieter von Transportlösungen wird als Händler für VMC in der Region York im Großraum Toronto auftreten

VANCOUVER, BC - 16. August 2022 - Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FWB:6LGA) („Vicinity“ oder das „Unternehmen“), ein nordamerikanischer Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit der TOK Group („TOK“), einem kanadischen Anbieter von Transportlösungen eine Vertriebsvereinbarung für die VMC 1200-Elektro-Lkw der Klasse 3 unterzeichnet hat. Die Vereinbarung umfasst auch eine erste Zusage für 10 Fahrzeuge.

Die TOK Group of Companies erbringt seit fast 50 Jahren umfassende, qualitativ hochwertige Dienstleistungen für öffentliche und private Organisationen in den Bereichen Verkehr, städtische Mobilität und Charterreisen. Als Dienstleister für die Bus-, Lkw- und Industrieausrüstungsbranche in ganz Kanada und auf internationaler Ebene bietet die TOK Group professionelle Dienstleistungen, intelligente Technologien und schlüsselfertige Lösungen für den Betrieb und die Wartung von Verkehrsmitteln, die integriert, skalierbar, flexibel und kostengünstig sind.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird TOK die VMC 1200-Elektro-Lkw der Klasse 3 von Vicinity in der Region York im Großraum Toronto vertreiben. Der VMC 1200 ergänzt das Portfolio von TOK im Vertrieb von Elektrofahrzeugen. Die Vereinbarung beinhaltet eine anfängliche Zusage für 10 VMC 1200-Fahrzeuge.

„Wir arbeiten weiterhin mit größeren, auf Nachhaltigkeit bedachten nordamerikanischen Händlern zusammen, die die Zukunft der Elektrifizierung der kommerziellen Flotten ihrer Kunden im Auge haben“, sagt William Trainer, Gründer und CEO von Vicinity Motor Corp. „TOK verfügt über 50 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung umfassender, qualitativ hochwertiger Dienstleistungen für öffentliche und private Organisationen in den Bereichen städtische Mobilität, Transit und Charterreisen.“

„Nachdem TOK kürzlich sechs Vicinity Lightning-Busse für den Einsatz am Billy Bishop Toronto Airport bestellt hat, war es eine logische Entwicklung, dass sie unser exklusiver Vertriebspartner für den VMC 1200 werden. Der VMC 1200 ist unser vollelektrisches Nutzfahrzeug der Klasse 3, das mit einer einzigen Ladung bis zu 150 Meilen zurücklegen kann. Wir freuen uns darauf, das TOK-Verkaufsteam dabei zu unterstützen, ihrem robusten Kundenstamm die Vorteile des VMC 1200 zusammen mit unserem gesamten Angebot an schweren und leichten Elektronutzfahrzeugen sowie Spezialfahrzeugen vorzustellen“, so Trainer abschließend.