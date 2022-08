Im Bereich von 60,00 US-Dollar greifen Käufer innerhalb des laufenden Abwärtstrends bei Gilead Sciences immer wieder zu, die letzte Aufwärtsbewegung führte das Papier geradewegs in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts aufwärts. Für eine gesteigerte Hoffnung aus technischer Sicht sorgt derweil ein potenzieller Doppelboden aus Ende 2020 und Anfang dieses Jahres um 56,75 US-Dollar und könnte bei weiterem Kaufinteresse das Papier in einen untergeordneten Aufwärtstrend schicken. Noch ist die Signallage als etwas dürftig zu beurteilen, für dieses Szenario darf man sich aber gerne im Vorfeld vorbereiten und gewisse Long-Instrumente näher ansehen.

EMA 200 im Fokus

Als nächstgrößere Hürde gilt zunächst einmal der 200-Wochen-Durchschnitt bei 66,65 US-Dollar. Gelingt ein Kurssprung darüber, könnten weitere Zugewinne an 70,00 US-Dollar und darüber an 74,12 US-Dollar erfolgen und das Papier einen Schritt näher in Richtung eines Trendwechsels vorantreiben. Aber erst oberhalb der zuletzt genannten Hochs dürfte ein echter Befreiungsschlag mit weiterem mittelfristigen Kurspotenzial sogar an 85,40 US-Dollar gelingen. Ein bärisches Szenario würde sich dagegen ganz klar unterhalb des Doppelbodens von 56,75 US-Dollar ergeben, in diesem Fall müsste mit einer Aufgabe des markanten Unterstützungsniveaus gerechnet werden, dies wäre mit Abschlägen in den Bereich von 48,40 US-Dollar verbunden.