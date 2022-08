Seit Sommer letzten Jahres konsolidiert die Visa-Aktie nach einem äußerst starken Lauf in den letzten Jahren talwärts und begab sich von rund 250,00 US-Dollar auf eine Horizontalunterstützung um 190,00 US-Dollar abwärts. Dort läuft bereits seit Dezember letzten Jahres eine volatile Stabilisierungsphase, die zunehmend höhere Notierungen aufzeigt und damit ein möglicher Trendwechsel bevorsteht. Noch wurden keine signifikanten Impulse bullischer Marktteilnehmer gesetzt, dies lässt sich ohnehin in der aktuell sehr volatilen Handelsspanne nur schwer ableiten. Nichtsdestotrotz könnte bei weiterem Interesse von Käufern das Papier in den kommenden Wochen erste Schritte in Richtung eines Trendwechsels einschlagen.

Höhere Tiefs markiert

Erste Anzeichen auf einen Anstieg zumindest an den laufenden Abwärtstrend ergeben sich in der Visa-Aktie bei einem Kurssprung über 217,58 US-Dollar, infolgedessen könnten Zugewinn an 223,28 US-Dollar bevorstehen. Aber erst nach Beendigung des laufenden Abwärtstrends dürfte dann das etwas größere Ziel um 235,85 US-Dollar in den Fokus der Marktteilnehmer geraten. Für beide Fälle ergibt sich kein kleines Aufwärtspotenzial und kann über entsprechende Zertifikate nachgehandelt werden. Solange jedoch nicht der erste Schritt gegangen wird, könnte es zeitweise zu Verlusten auf 206,35 US-Dollar kommen, darunter auf rund 200,00 US-Dollar.