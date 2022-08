Recharge Resources engagiert Jo Shearer für das anstehende Bohrprogramm und die Beratungsgespräche bei Brussels Creek

Vancouver, BC, Kanada – 16. August 2022 - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) gibt bekannt, dass Herr Johan Thom Shearer engagiert wurde, damit er das Unternehmen bei den Beratungsgesprächen mit First-Nation-Gruppen unterstützt, bei denen es um das geplante Diamantbohrprogramm des Unternehmens auf dem zu 100 Prozent unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Palladium-Konzessionsgebiet Brussels Creek im Bergbaubezirk Kamloops in British Columbia, Kanada, geht.

Johan Thom Shearer ist President von Homegold Resources Ltd. und außerdem Mitglied im Board of Directors der The Geological Society of London, Project Manager bei Rolling Rock Resources Corp. und Geologist bei Fertoz Ltd. Zuvor war er Director und Head-Investor Relations bei Electra Stone Ltd., President, Chief Executive Officer und Director bei Jazz Resources, Inc. sowie President, Chief Executive Officer und Director bei Signature Resources Ltd.

Herr Shearer studierte an der University of British Columbia und hat einen Abschluss der University of London.

Das vollständig finanzierte Phase-I-Bohrprogramm wurde auf Grundlage der Ergebnisse der zuvor gemeldeten Messung mittels induzierter Polarisation (IP) entwickelt, um das Potenzial für eine Kupfer-Gold-Mineralisierung zu ermitteln, die der Mineralisierung in der angrenzenden Mine New Afton von New Gold Inc. (NGD - TSX) ähnelt. Die Datenauswertung der bisherigen Explorationsarbeiten von Recharge führte zur Auswahl von fünf vorrangigen Bohrzielen, wobei jedes Bohrloch eine Tiefenausdehnung von etwa 300 m haben soll. Insgesamt sind im Rahmen des geplanten Programms 1.500 Bohrmeter vorgesehen. Bei den Zielen für die geplanten Bohrstandorte handelt es sich um hochgradig leitfähige Zonen, von denen man annimmt, dass sie sich von den Oberflächenausbissen unterhalb der oberflächennahen Zonen mit höherer Resistivität fortsetzen.

David Greenway, CEO und Director von Recharge Resources, erklärt: „Nach der vor Kurzem abgeschlossenen Privatplatzierung verfügt das Unternehmen über alle erforderlichen Finanzmittel für sein geplantes Phase-I-Bohrprogramm. Recharge hielt die Ergebnisse der Quantec-IP-Messung für sehr ermutigend und freut sich darauf, diese neuen vorrangigen Ziele bei Brussels anhand von Bohrungen zu erproben. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse der laufenden Konsultationen.“