BENTONVILLE - Der größte US-Einzelhändler Walmart hat die Erlöse im jüngsten Quartal trotz hoher Inflation und gestörter Lieferketten deutlich gesteigert. In den drei Monaten bis Ende Juli legte der Umsatz im Jahresvergleich um gut 8 Prozent auf 152,9 Milliarden Dollar (150,98 Mrd Euro) zu, wie Walmart am Dienstag mitteilte. Analysten hatten mit weniger gerechnet. Die Aktie reagierte vorbörslich mit einem Kurssprung von 4 Prozent. Allerdings sank der Betriebsgewinn um knapp 7 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar.

ATLANTA - Der Baumarktkonzern Home Depot hat auch im zweiten Quartal von einer anhaltend hohen Heimwerker-Nachfrage profitiert. "Im zweiten Quartal haben wir den höchsten Quartalsumsatz und -gewinn in der Geschichte unseres Unternehmens erzielt", sagte Unternehmenschef Ted Decker am Dienstag laut Mitteilung. Bereits im Vorquartal hatte er von einem Rekordumsatz gesprochen.

ROUNDUP: Delivery Hero sieht operatives Ergebnisziel in Reichweite

BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero sieht sich beim Profitabilitätsziel auf Kurs. Im dritten Quartal will der Konzern mit seinem größten Segment rund um die Vermittlung und Auslieferung von Essen die bereinigte operative Gewinnschwelle (Ebitda) erreichen. Darin sei auch der vielfach kritisierte Zukauf von Glovo enthalten, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Die Entwicklung kommt überraschend angesichts der gedämpften Konsumlaune. Delivery Hero will aber bei der Ausgabe von Gutscheinen Zurückhaltung üben und so die Kosten drücken. Im frühen Börsenhandel legte der Kurs der Aktie um 4,3 Prozent zu.

Rohstoffkonzern BHP macht Rekordgewinn und rechnet mit Erholung in China

MELBOURNE - Der australische Rohstoffkonzern BHP hat im vergangenen Geschäftsjahr (Ende Juni) dank Rekordpreisen für Rohstoffe so viel verdient wie noch nie zuvor. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn stieg im Jahresvergleich um fast 40 Prozent auf 23,8 Milliarden US-Dollar, wie BHP mit Sitz in Melbourne am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr hatte das Unternehmen hier 17,1 Milliarden Dollar ausgewiesen. Die Aktie legte in Sydney um über vier Prozent zu.