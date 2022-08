WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im Juli stärker gestiegen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat sei die Gesamtproduktion um 0,6 Prozent geklettert, teilte die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet.

