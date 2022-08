Deniz Akpinar Wie Handwerksbetriebe ihre Mitarbeiter zur Fachkräftegewinnung einsetzen (FOTO)

Bonn (ots) - Deniz Akpinar ist Geschäftsführer und Gründer von fach.digital. Mit

seinem Team unterstützt er mittelständische Handwerksbetriebe, durch gezielte

Social-Media-Strategien regelmäßig Bewerbungen von qualifizierten Mitarbeitern

aus der Region zu erhalten. In diesem Ratgeber verrät er, wie Handwerksbetriebe

ihre Mitarbeiter in den Prozess der Fachkräftegewinnung einbinden.



Schon seit einigen Jahren hat die Handwerksbranche mit Mitarbeitermangel zu

kämpfen. Aus diesem Grund müssen Anfragen immer häufiger abgelehnt werden. Die

Folge: Obwohl das Handwerk aktuell eine gute Auftragslage verzeichnet, sind

viele Betriebe nicht dazu in der Lage, davon zu profitieren und zu wachsen. Dem

Gründer von fach.digital geht es nicht allein darum, Erste Hilfe zu leisten,

wenn der Mitarbeitermangel Unternehmen bereits schwer zu schaffen macht. "Wir

versprechen unseren Kunden nicht, offene Stellen innerhalb eines Monats zu

besetzen - das wäre vermessen. Dabei geht es schließlich um Menschen und es gibt

immer Unwägbarkeiten, mit denen man rechnen muss. Was wir aber sicher sagen

können, ist, dass wir Betrieben langfristig zu einer gesunden Mitarbeiter-Basis

verhelfen können", erklärt Deniz Akpinar.