König sagte, dass ihr die Zielvereinbarungen zwischen Wolf und Schlesinger nicht vorlägen. Sie versuche seit Tagen vergeblich, im Sender an die Unterlagen zu kommen. Wolf habe zur Gehaltserhöhung Schlesingers "Eckdaten" genannt.

Bei den Zielen in dem Sender für Führungskräfte ging es laut Brandstäter auch um Kosteneinsparungen im Programm. Beim RBB wurde zuletzt die TV-Sendung "Zibb" am Vorabend gestrichen. Betroffene Mitarbeiter hatten damals großen Unmut geäußert, weil ihre Zukunft im Sender zunächst offen geblieben war.

Brandstäter präsentierte in der Sitzung, die der RBB im Fernsehen übertrug, keine Bonuszahlungen für Schlesinger. Der Sender hält Sonderberichte bislang unter Verschluss. Schlesingers Ziele seien zwischen ihr und dem Verwaltungsratschef Wolf vereinbart worden. Was die Geschäftsleitung und die Direktoren angehe, sei das zwischen der Intendantin und den jeweiligen Führungsmitarbeitern vereinbart worden.

Berichte von einem Bonus-System für Führungskräfte in dem öffentlich-rechtlichen ARD-Sender wies Senderchef Hagen Brandstäter zurück. Stattdessen sprach er von einem variablen Gehalts-System. "Im RBB gibt es kein Bonus-System." Es gebe außertarifliche Arbeitsverträge. 27 davon werden demnach variabel vergütet. Das seien neben der Geschäftsleitung auch Hauptabteilungsleiter und Abteilungsleiter, darunter Radiowellen-Chefs.

Zuvor war über eine Abfindung für Schlesinger spekuliert worden, weil sie in einem Schreiben an die RBB-Gremien ihren Anwalt ins Spiel gebracht hatte. König sagte auch: Man werde alles dafür tun, dass die Möglichkeiten bestehen bleiben für den RBB, "Ansprüche gegen Frau Schlesinger geltend zu machen".

POTSDAM (dpa-AFX) - Nach der Abberufung von Patricia Schlesinger als RBB-Intendantin arbeitet der Verwaltungsrat an der Vertragsauflösung. In einer Sondersitzung im brandenburgischen Landtag nannte die amtierende Verwaltungsratschefin Dorette König am Dienstag noch keine genauen Details. "Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir auch eine fristlose Kündigung nicht ausschließen."

