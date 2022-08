BAADER BANK stuft Metro AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Metro AG von 8 auf 9 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Analyst Volker Bosse lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die sehr starken Zahlen des Lebensmittelhändlers im dritten Geschäftsquartal. Die Strategie, in Umsatzwachstum zu investieren, zahle sich inzwischen aus. Die Situation in Russland sei für Metro aber weiterhin ein Dilemma./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 12:47 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die METRO Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,64 % auf 8,48EUR erreicht.