Cartier Resources: Neues Bohrprogramm, neue Ressource, erste PEA!

Cartier Resources hat heute ein 25.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Chimo-Goldprojekt in Québec angekündigt. Zudem befinden sich eine neue Ressourcenschätzung und eine erste Wirtschaftlichkeitsrechnung für die Liegenschaft in Arbeit.

Cartier Resources: 25.000m Bohrprogramm auf Chimo-Projekt

Cartier Resources (0,10 CAD | 0,08 Euro; CA1467721082) hat heute ein umfassendes Bohrprogramm für das Chimo Mine-Goldprojekt in Québec angekündigt. Dabei sollen über 13 Monate mit zwei Drills (Bohrgeräten) insgesamt 25.000 Bohrmeter niedergebracht werden. Für Chimo ist es die bereits vierte Bohrphase. Dabei wird diesmal auch das von O3 Mining erworbene East Cadillac-Goldprojekt mit seiner Lagerstätte Nordeau West mit exploriert. Das Ziel ist es, die Ressource auf beiden Lagerstätten zu vergrößern und zudem neue, mit Gold mineralisierte Zonen zu finden. Cartier geht davon aus, dass sich das Goldsystem auf seiner Liegenschaft über 10 Kilometer erstreckt. Bisher wurden davon lediglich 3,7 Kilometer exploriert, vorwiegend im Untergrund, mit der Chimo Mine, die bis 1997 in Betrieb war, im Zentrum der Arbeiten. „Wir zielen mit den Bohrarbeiten auf 4 der 19 bekannten, Gold-tragenden Strukturen an rund 100 Orten im Chimo Mine Gold System“, so CEO Philippe Cloutier.