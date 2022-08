Great Atlantic entdeckt neuen Antimon-Erzgang; erste 4 Pfund schwere Probe unweit des Projekts Clarence Stream enthielt 23,4 % Antimon, Vanadium-Gold-Antimon-Konzessionsgebiet Glenelg in New Brunswick

VANCOUVER, British Columbia - 16. August 2022 - GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das „Unternehmen“ oder „Great Atlantic“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seinem Vanadium-Gold-Antimon-Konzessionsgebiet Glenelg im Südwesten der kanadischen Provinz New Brunswick eine neue Antimonentdeckung verbuchen kann. Eine 1,83 Kilogramm (4,03 Pfund) schwere Schürfprobe aus einem neu entdeckten Quarz-Karbonat-Stibnit-Erzgang im Grundgestein lieferte einen hohen Mineralisierungsanteil von 23,4 % Antimon. Der Erzgang enthält massiven Stibnit. Gesteinsproben aus einem anderen Bereich des Konzessionsgebiets Glenelg wiesen anomale Gold- und Antimonwerte auf. Das Konzessionsgebiet Glenelg befindet sich unmittelbar südlich des Projekts Clarence Stream, das von Galway Metals Inc. (TSXV.GWM) exploriert wird.

Massiver Stibnit aus einem neu entdeckten Erzgang im Konzessionsgebiet Glenelg

Der Quarz-Karbonat-Stibnit-Erzgang wurde während der Prospektionsarbeiten im Jahr 2022 innerhalb der südlichen Teilzone des Konzessionsgebiets Glenelg entdeckt. Der Erzgang tritt in einem Aufschluss des Grundgesteins, der im Rahmen der Straßenerrichtung freigelegt wurde, zutage. Der massive Stibnit (Antimonsulfid) wird innerhalb des Erzgangs im Bereich des Aufschlusses stellenweise sichtbar. Der Erzgang streicht nordwestwärts und fällt steil ein. Er ist dort, wo die 1,83 Kilogramm schwere Schürfprobe gewonnen wurde, 0,6 Meter mächtig. Die jüngsten Analyseergebnisse bestätigen den hohen Antimonanteil der Probe. Die Schürfprobe wies einen Antimongehalt von 23,4 % sowie anomale Bleiwerte (2.040 ppm) und Zinkwerte (1.555 ppm) auf. Der Glühverlust der Probe betrug 6,90 %. Dieser Bereich wurde noch relativ wenig exploriert und aus der Zone mit den Antimonvorkommen liegen keine Berichte über Bohrungen vor.

Neu entdeckter Quarz-Karbonat-Stibnit-Erzgang

Das Unternehmen hat außerdem Gesteinsproben aus einer weiteren Zone des Konzessionsgebiets Glenelg entnommen und einer Goldanalyse sowie einer Multielementanalyse unterzogen; auch hier liegen die Ergebnisse vor. Die Proben stammen aus Lesesteinen aus dem Bereich der Gold-Silber-Vorkommen bei Johnson Lake (siehe Datenbank der Mineralvorkommen des New Brunswick Department of Natural Resources and Energy Development), die sich ebenfalls in der südlichen Teilzone des Konzessionsgebiets Glenelg befinden. Drei Proben aus siliziumhaltigen und/oder verkieselten Lesesteinen mit Sulfiden und +/- Quarzgängen lieferten folgende anomale Werte: 522 ppm Antimon; 0,174 Gramm Gold pro Tonne (g/t) und 227 ppm Antimon; sowie 0,163 g/t Gold.