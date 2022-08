Gestiegene Heizkosten gefährden Ausbildungsplätze (FOTO)

Bad Wildungen (ots) - "Wenn der Staat nicht schnellstmöglich eingreift, werden

die Ausbildungsverhältnisse im Handwerk deutlich zurückgehen und der

Facharbeitermangel größer" - für Hermann Hubing, Hauptgeschäftsführer der

Landesinnungsverbände für das hessische und rheinland-pfälzische

Tischlerhandwerk sowie Geschäftsführer der Holzfachschule Bad Wildungen, der

größten privaten Bildungseinrichtung für die Holzwirtschaft, sieht in den

steigenden Energiepreisen, gepaart mit der Gaspreisumlage eine ernsthafte

Gefährdung der Ausbildungsbereitschaft der Handwerksbetriebe.



Am Beispiel der Holzfachschule in Bad Wildungen, die für zehn hessische

Tischlerinnungen die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung anbietet, rechnete

Hubing die fatalen Folgen der steigenden Energiepreise vor. Konnte die Schule in

den Vorjahren die Kilowattstunde Gas für knapp 2 Cent einkaufen, so seien die

Einkaufspreise nun auf 15,20 Cent brutto pro Kilowattstunde gestiegen; hinzu

kämen noch die 2,4 Cent Gasumlage. Somit würden die Kosten für seine Schule von

2021 auf 2022 voraussichtlich um 180.000 Euro auf 265.000 Euro steigen.