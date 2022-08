Die Energiekrise in Deutschland und Europa wird immer krasser: die Preise für Gas und Strom steigen auf immer neue Höhen. Inzwischen wird sogar Flüssiggas aus Australien (!) importiert - unter extremen Kosten mit miserabler Energiebilanz. All das ist nicht nur hochgradig inflationär, sondern für Firmen in Deutschland und anderen europäischen Ländern ist diese Energiekrise auch ein massiver Wettbewerbsnachteil auf dem Weltmarkt. Allerdings steigt auch in den USA heute der Preis für Erdgas auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2008 - nur Öl fällt wegen Hoffnungen auf einen Iran-Deal und Rezessions-Sorgen. Jene Rezessions-Sorgen wischen die Aktienmärkte weiter beiseite und glauben, dass sowhl die Fed die Zinsen nach der nächsten Sitzung nicht mehr anhebt - als auch, dass die US-Wirtschaft nicht in eine Rezession abgleitet..

Hinweise aus Video:

