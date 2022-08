Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes . Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Die Dow-Aktie besitzt durch das starke Momentum weiteres Aufwärtspotenzial an 57,62 US-Dollar, darüber sogar an 59,29 US-Dollar . Hierauf können weiterhin entsprechende Long-Positionen abgeschlossen werden. Allerdings sollten bestehende Positionen jetzt enger abgesichert werden, hierzu könnte ein Niveau um 54,80 US-Dollar gewählt werden. Spätestens ab 60,00 US-Dollar sollten wieder längere Rücksetzer im Rahmen eines Pullbacks und einer gewöhnlichen Konsolidierung eingeplant werden. Dort endet dann auch die am 8. August ausgerufene Long-Idee.

Der erfolgreiche Turnaround um 52,07 US-Dollar hat Notierungen von über 56,00 US-Dollar hervorgebracht, weitere Ziele können nun im Bereich von 57,62 und darüber um den EMA 200 verlaufend bei 59,29 US-Dollar für die Dow-Aktie abgeleitet werden. Spätestens dort sollte man aber mit längeren Gewinnmitnahmen rechnen. Bestehende Long-Positionen sind nun enger abzusichern, in Betracht käme nun ein Niveau von 54,80 US-Dollar. Aber ein frisches Investment käme auch noch infrage. Unterhalb der rechten Schulter von 50,73 US-Dollar sollte Vorsicht an den Tag gelegt werden, Abschläge auf die Jahrestiefs um 48,27 US-Dollar kämen dann nicht überraschend.

In der letzten technischen Besprechung vom 8. August 2020: „ Dow Inc.: Bullen lassen sich Zeit “ wurde kurz vor Auflösung einer inversen SKS-Formation am markanten Unterstützungsniveau von grob 52,07 US-Dollar auf einen bevorstehenden Anstieg an den EMA 50 verlaufend bei 54,92 US-Dollar hingewiesen, dieses Ziel konnte binnen weniger Stunden abgearbeitet werden. Nach einem kurzen Zwischenstopp in diesem Bereich geht es heute schon wieder auf frische Mehrmonatshochs weiter rauf, damit werden die zahlreichen im Juni gerissenen Kurslücken nun sukzessive geschlossen. Bestehende Long-Positionen können nun etwas enger abgesichert werden, das nächstgrößere Ziel liegt nun um den EMA 200.

Dow Inc. Was kostet die Welt?

