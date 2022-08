JEFFERIES stuft Encavis auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Encavis von 15,50 auf 22,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Zuge einer Überarbeitung seines Bewertungsmodells habe er seine Prognosen an den gewachsenen Solar- und Windparkbetreiber angepasst und das verbesserte Strompreisumfeld berücksichtigt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dadurch stiegen seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024 um 25 Prozent./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 12:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2022 / 15:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENCAVIS Aktie an der Börse Lang & Schwarz hat ein Minus von -0,45 % auf 23,17EUR erreicht.