Die Xianyang High-Tech Industrial Development Zone widmet sich seit zehn Jahren dem Aufbau einer modernen neuen Stadt, die sich durch die Integration von Industrie und Stadt auszeichnet

Xianyang, China (ots/PRNewswire) - Am 30. Juli wurde das Bürogebäude der G8.5+

Substratglas-Produktionslinie in der Xianyang High-Tech Industrial Development

Zone in der Provinz Shaanxi fertiggestellt. In Verbindung mit 14 Gebäuden, die

gleichzeitig im Bau sind, sieht man hier eine Baustelle in vollem Gange mit

geschäftigen Turmdrehkränen.



Die Xianyang High-Tech Industrial Development Zone wurde 1992 gegründet und 2012

zu einer High-Tech-Zone auf nationaler Ebene ausgebaut. Von 2012 bis 2022 hat

sich das städtische Erscheinungsbild der Zone dramatisch verändert und eine

rasante wirtschaftliche Entwicklung vollzogen, teilte der Verwaltungsausschuss

der Zone mit.