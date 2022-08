ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Entlastung der bedürftigen Bürger:

"Die Forderung klingt so nachvollziehbar und so einfach: Wer unter den hohen Gaspreisen besonders zu leiden hat, der sollte vom Staat einen Ausgleich erhalten. Außerdem sollte dies noch möglichst schnell geschehen, zum 1. Oktober etwa, also dann, wenn auch die zusätzliche Belastung durch die Gasumlage zum ersten Mal zum Tragen kommt. Wer Hartz IV erhält, ist von den Preissteigerungen beim Gas nicht betroffen. Die Kosten für die Beheizung einer Unterkunft werden von Jobcenter übernommen. Diese tragen auch die steigenden Kosten und die Umlage. Besonders zu leiden haben also demzufolge Geringverdiener, Rentner, Menschen mit einem kleinen Einkommen. Das Problem ist: Der Staat weiß nicht, um wen es sich genau handelt. Am ehesten sind dafür noch die Finanzämter geeignet, doch die sind nicht dazu angelegt, Hilfsmittel auszuzahlen. Die Ampelkoalition könnte die Strukturen aufbauen, doch das dauert sicher länger als bis Anfang Oktober."/be/DP/nas