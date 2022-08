NEUBRANDENBURG (dpa-AFX) - "Nordkurier" zu ARD Reform:

"Vor wenigen Wochen noch wären die Pläne der Länder wenigstens ansatzweise in der Lage gewesen, eine zeitgemäße Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems anzuschieben. Doch das Leben hat die mühsam zwischen den Ländern ausgehandelten Grundsätze überholt. Nach der Affäre um die geschasste RBB-Intendantin Schlesinger ist jedoch klar, dass die Pläne weit hinter den Notwendigkeiten zurückbleiben. Und die Latte liegt auch deshalb noch höher, weil Frankreich sein Gebührensystem abgeschafft hat. Überfällig ist ein Befreiungsschlag, der Sender und Intendanzen an die kurze Leine nimmt, ohne in die Rundfunkfreiheit einzugreifen. Neben den Programmgrundsätzen muss auch das Geschäftsgebaren der Senderspitzen wirksamer kontrolliert werden. Gremien, die aus Ehrenamtlern bestehen, sind überfordert."/be/DP/he