Zoomlion feiert Eröffnung von Vorzeige-Industrieparks für neues Material

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Die Benchmark-Anlagen zielen darauf ab, bei

der Herstellung neuer Trockenmörtel-Baustoffe die Führung zu übernehmen



Im Juli dieses Jahres hat die Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co.

("Zoomlion"; 1157.HK) die kommerzielle Produktion ihres Vorzeige-Industrieparks

für neues Material in Ji'an City aufgenommen und mit dem Bau von zwei

Vorzeigefabriken für neue Materialien im Landkreis Xiangyin und in der Stadt

Chongqing in China begonnen. Der Fortschritt ist ein bedeutender strategischer

Erfolg von Zoomlions Geschäft mit neuen Materialien für Trockenmörtel und ein

Meilenstein in der Entwicklung neuer Materialien des Unternehmens.