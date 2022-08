DAX – Ohne Korrekturen steigt das Rückschlagsrisiko

Die Lage beim DAX hat sich zunehmend verbessert und der deutsche Leitindex ist wieder in die alte Unterstützungszone hineingelaufen. Die Indikatoren halten sich hartnäckig im überkauften Bereich. Die Umsätze sind weiterhin rückläufig. Dies könnte sich mit dem Ende der Ferienzeit ändern. Der aktuelle Aufwärtstrend ist recht steil und weißt kaum Gegenbewegungen auf. Dies bedeutet, dass eine mögliche Korrekturbewegung etwas heftiger ausfallen könnte. Noch ist dies nicht soweit und der Trend könnte noch bis an die obere Begrenzung der alten Zone laufen. Auf Dauer wird eine Gegenbewegung aber unausweichlich sein.

S&P500 – Dynamik nach oben wieder aufgenommen

Der S&P500 konnte die schon verloren gegangene Aufwärtsdynamik von einem auf den anderen Tag zurückgewinnen und ist in den Bereich der nächsten Widerstandslinie gestiegen. Auch dieses Mal war die Mehrheit der Marktteilnehmer nicht dabei, was an den weiter rückläufigen Umsätzen zu sehen ist. Der steile Trend wird mit dieser Intensität nicht durchzuhalten sein. Der MACD-Indikator ist an seiner Triggerlinie nach oben abgeprallt und hat damit ein finales Kaufsignal generiert. Mit einem Erreichen der 4.400er-Marke dürfte eine Korrekturbewegung einsetzen.

Gold – Der steile Trend konnte nicht gehalten werden

Es ist nicht unüblich, dass ein besonders steiler Trend nicht zu halten ist. Entsprechend hat Gold die Woche mit einem Rückschlag begonnen. Die Indikatoren haben Verkaufssignale generiert oder, wie im Fall des MACD-Indikators, stehen diese vor solchen Signalen. Entsprechend dürfte die Ausbruchsmarke um 1.750 USD als nächstes wieder angelaufen werden.

