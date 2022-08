Noram berichtet über Meilensteine der ersten sechs Monate des Jahres 2022, gibt Unternehmensprognose und erweitert das Management Team

Vancouver, British Columbia - 16. August 2022 - Sandy MacDougall, CEO von Noram Lithium Corp. („Noram“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | FWB: N7R) freut sich, den außergewöhnlichen Erfolg des Unternehmens in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 nachzuvollziehen und die für den Rest des Jahres geplanten Unternehmensaktivitäten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen hochgradigen Lithiumprojekt Zeus in Clayton Valley, Nevada, vorzustellen. Das Unternehmen freut sich außerdem, die Ernennung von Simon Studer zum VP of Corporate Development – Europe bekannt zu geben.

Wichtigste Unternehmensmeilensteine – Januar bis Juni 2022:

- Strategische Finanzierung: Abschluss einer strategischen Finanzierung über US$14 Millionen mit Waratah Capital Advisors und Lithium Royalty Corp.

- Die Finanzierung erfolgte zu einem Aufschlag von $0,825 auf den Marktpreis ohne Warrant, Vermittlungsprovision oder Gebühr.

- Die vollständige Finanzierung von Noram bis 2022/23 steht, sodass eine endgültige Machbarkeitsstudie („DFS“) abgeschlossen werden kann.

- Weitere Berufung in die Geschäftsleitung: Im März 2022 ernannte das Unternehmen Bradley C. Peek, M.Sc., CPG, zum Vice President of Exploration.

- Herr Peek war für die Planung und Ausführung aller 82 Bohrlöcher der sechs Bohrkampagnen verantwortlich, die das Unternehmen in den letzten 6 Jahren abgeschlossen hat, und war maßgeblich an der geologischen Interpretation und Schätzung von fünf Ressourcenmodellen der Zeus-Lagerstätte von Noram beteiligt.

- Weiterentwicklung des Zeus-Projekts: Das Phase-VI-Explorationsprogramm, bestehend aus 12 Löchern, wurde rechtzeitig und im Rahmen des Budgets abgeschlossen. Der Schwerpunkt des Programms lag auf der Aufwertung der vorhandenen vermuteten Ressourcen in die angedeutete Kategorie, die in der Vormachbarkeitsstudie verwendet werden soll.

- Alle Bohrlöcher durchschnitten weiterhin hochgradiges Lithium, einschließlich CVZ-81 mit einem Gehalt von 1169 ppm Li (bis zu 1810 ppm Li) bei 330 Fuß, CVZ-80 mit 1168 ppm Li (bis zu 1720 ppm Li) bei 238 Fuß und CVZ-79 mit 1185 ppm Li (bis zu 1660 ppm Li) bei 260 Fuß.